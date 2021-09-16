"Хочет поиграть в отца": Донор спермы через суд добился возможности видеться с дочерью
Теперь приставы будут помогать мужчине встречаться с ребёнком. Теперь он хочет, чтобы суд разрешил ездить к ребёнку не один раз в неделю, а несколько.
61-летний биологический отец добился разрешения суда на встречи с дочерью. Видео © Mash на Мойке
Юрий Николаев на протяжении двух лет добивался от суда разрешения видеться с дочерью, которую выносила и родила незнакомая женщина. 61-летний мужчина стал донором спермы, так как очень хотел стать папой, однако после появления новорождённого на свет мать не пожелала "делиться" своим ребёнком с его биологическим отцом, пишет "Mash на Мойке".
В 2017 году мужчина познакомился через Сеть с потенциальной матерью ребёнка. Она согласилась родить малыша на выгодных обеим сторонам условиях и разрешила мужчине "поучаствовать и поддержать финансово". Юрий согласился и отправился с Викторией в клинику. Никакого договора они не заключали, но Николаев честно помогал девушке во время беременности. А затем она решила прекратить общение.
"Я уже немолод, где мне знакомиться? Она мне написала сама, я сказал, что хочу быть папой и готов помогать. Её это устроило. А уже ближе к родам она стала жить с подругой, начала отдаляться и намекать, что "ты своё дело сделал", — рассказал Николаев.
Юрий обратился в суд, однако процесс растянулся на два года. Сейчас суд признал его законным отцом и разрешил встречаться с дочкой. Николаев хочет повторно обратиться с иском, чтобы суд разрешил ему видеться с дочерью не один раз в неделю, а несколько. Сама мать девочки не горит желанием общаться с "воскресным папой". Она считает, что Юрий просто решил "поиграть в отца". Женщина говорит, что "одиночество и обострившийся отцовский инстинкт Юрия её доконали".
Ранее Лайф рассказывал, что отец отказался вернуть троих детей матери с пирсингом и тату, несмотря на решение суда. Магомед собирался подать апелляцию, а его адвокат заявил, что его сыновья и дочь сами не хотят к маме. Позже суд всё же вернул женщине детей.
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