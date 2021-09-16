61-летний биологический отец добился разрешения суда на встречи с дочерью. Видео © Mash на Мойке

Юрий Николаев на протяжении двух лет добивался от суда разрешения видеться с дочерью, которую выносила и родила незнакомая женщина. 61-летний мужчина стал донором спермы, так как очень хотел стать папой, однако после появления новорождённого на свет мать не пожелала "делиться" своим ребёнком с его биологическим отцом, пишет "Mash на Мойке".

В 2017 году мужчина познакомился через Сеть с потенциальной матерью ребёнка. Она согласилась родить малыша на выгодных обеим сторонам условиях и разрешила мужчине "поучаствовать и поддержать финансово". Юрий согласился и отправился с Викторией в клинику. Никакого договора они не заключали, но Николаев честно помогал девушке во время беременности. А затем она решила прекратить общение.

"Я уже немолод, где мне знакомиться? Она мне написала сама, я сказал, что хочу быть папой и готов помогать. Её это устроило. А уже ближе к родам она стала жить с подругой, начала отдаляться и намекать, что "ты своё дело сделал", — рассказал Николаев.