По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, 24-летнего Рустама обнаружили недалеко от лесополосы в Мурашинском районе Кировской области. Измотанный и мокрый он брёл по обочине дороги и, наткнувшись на патруль, сразу пошёл к людям. При нём был автомат без патронов.

Солдат настаивает, что он действительно пошёл за грибами, увлёкся и не заметил, как потерялся. Пытался выйти к грунтовой дороге или обратно к части — не получалось. Так и ходил все дни полукругом: по краю болот — и обратно. Рустам говорит, что слышал звуки вертолётов и техники, но не мог подать сигнал. В первые дни были дожди, зажигалка отсырела.

Самым тяжёлым для срочника было переждать ночь — спать невозможно было из-за холода.

Сейчас парень находится в госпитале под наблюдением медиков. По предварительным данным, он не пострадал. Параллельно с ним работают следователи. Ранее Лайф сообщал, что на солдата возбудили дело о дезертирстве.