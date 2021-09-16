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Измотанный и мокрый: Кировский солдат-грибник нашёлся после шести дней скитаний по лесам с автоматом

Парень грустно брёл по обочине дороги и, наткнувшись на патруль, сразу пошёл к людям.

16 сентября, 15:49
<p>Тот самый солдат Рустам Н. Фото © LIFE</p>

Тот самый солдат Рустам Н. Фото © LIFE

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, 24-летнего Рустама обнаружили недалеко от лесополосы в Мурашинском районе Кировской области. Измотанный и мокрый он брёл по обочине дороги и, наткнувшись на патруль, сразу пошёл к людям. При нём был автомат без патронов.

Солдат настаивает, что он действительно пошёл за грибами, увлёкся и не заметил, как потерялся. Пытался выйти к грунтовой дороге или обратно к части — не получалось. Так и ходил все дни полукругом: по краю болот — и обратно. Рустам говорит, что слышал звуки вертолётов и техники, но не мог подать сигнал. В первые дни были дожди, зажигалка отсырела.

Самым тяжёлым для срочника было переждать ночь — спать невозможно было из-за холода.

Сейчас парень находится в госпитале под наблюдением медиков. По предварительным данным, он не пострадал. Параллельно с ним работают следователи. Ранее Лайф сообщал, что на солдата возбудили дело о дезертирстве.

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Напомним, что об исчезновении бойца стало известно 10 сентября. По версии руководства части, никакой самоволки не было. Лайф также узнал, что в воинской части солдата уважали, ни с кем из сослуживцев он не конфликтовал, а командиры всегда ставили его в пример.

Авторы
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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