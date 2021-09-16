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В Северодвинске задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего юноши

По предварительной версии, злоумышленник ударил его ножом и сбежал, молодой человек умер по дороге в больницу.

16 сентября, 16:13

Видео © СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Следователи в Северодвинске задержали местного жителя, который подозревается в убийстве 17-летнего подростка. Юношу с ножевыми ранениями 10 сентября нашли недалеко от моста по улице Лебедева.

"По подозрению в совершении убийства задержан 34-летний житель города Северодвинска. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены необходимые экспертизы, включая психолого- психиатрическую", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Ранее Лайф рассказывал, что стали известны обстоятельства гибели подростка. По предварительным данным, погибший сделал замечание группе молодых людей, которые сидели на скамейке и вызывающе вели себя. После этого завязалась словесная перепалка, в результате чего парня пырнули ножом. Он скончался. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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