В Северодвинске задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего юноши
По предварительной версии, злоумышленник ударил его ножом и сбежал, молодой человек умер по дороге в больницу.
Видео © СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Следователи в Северодвинске задержали местного жителя, который подозревается в убийстве 17-летнего подростка. Юношу с ножевыми ранениями 10 сентября нашли недалеко от моста по улице Лебедева.
"По подозрению в совершении убийства задержан 34-летний житель города Северодвинска. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены необходимые экспертизы, включая психолого- психиатрическую", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Лайф рассказывал, что стали известны обстоятельства гибели подростка. По предварительным данным, погибший сделал замечание группе молодых людей, которые сидели на скамейке и вызывающе вели себя. После этого завязалась словесная перепалка, в результате чего парня пырнули ножом. Он скончался. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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