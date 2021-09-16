Кинолог назвал лучший способ найти потерявшуюся собаку
Он также призвал хозяев покупать качественные переноски для своих питомцев, чтобы они не повторили историю дворняжки Евы.
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Потерявшуюся собаку лучше искать, используя личные вещи хозяина, что лишний раз доказывает история сбежавшей в Домодедово дворняжки Евы. С помощью своего чутья животное может не только найти след хозяина, но даже самостоятельно вернуться домой, рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
Он пояснил, что у собак не очень хорошее зрение, зато прекрасный нюх благодаря множеству носовых рецепторов. Поэтому этих животных используют при поиске потерявшихся людей и в поисково-спасательных операциях. Уражевский считает, что собака по кличке Ева смогла сбежать из багажа в аэропорту Домодедово, так как у неё была некачественная переноска.
"Проблема вся в клетках. Собаки могут разгрызать их, открывать замки. Надо исключать этот фактор. Поэтому переноски должны быть прочными, крепкими. Не использовать самодельные, непонятно из чего сделанные", — сказал он телеканалу "360".
Напомним, Ева должна была вместе с хозяевами улететь в Симферополь, но, как оказалось, на борт самолёта животное не попало. Сотрудники Домодедово заявили, что при погрузке собака вырвалась из переноски и куда-то убежала. Это подтвердили камеры наблюдения. На поиски Евы была брошена оперативная группа. После шести дней поисков сбежавшую дворняжку нашли. Питомец вышел на запах вещей хозяйки, которые она специально оставила ранее в местах, где появлялась собака.
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