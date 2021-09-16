Кинолог назвал лучший способ найти потерявшуюся собаку

Потерявшуюся собаку лучше искать, используя личные вещи хозяина, что лишний раз доказывает история сбежавшей в Домодедово дворняжки Евы. С помощью своего чутья животное может не только найти след хозяина, но даже самостоятельно вернуться домой, рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Он пояснил, что у собак не очень хорошее зрение, зато прекрасный нюх благодаря множеству носовых рецепторов. Поэтому этих животных используют при поиске потерявшихся людей и в поисково-спасательных операциях. Уражевский считает, что собака по кличке Ева смогла сбежать из багажа в аэропорту Домодедово, так как у неё была некачественная переноска.

"Проблема вся в клетках. Собаки могут разгрызать их, открывать замки. Надо исключать этот фактор. Поэтому переноски должны быть прочными, крепкими. Не использовать самодельные, непонятно из чего сделанные", — сказал он телеканалу "360".