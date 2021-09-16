Володин назвал доклад Европарламента попыткой вмешательства во внутренние дела РФ
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Он указал на сомнительные избирательные процессы в других странах и посоветовал ЕС заниматься политикой в своих странах.
Призывы к ужесточению антироссийской политики, которые прозвучали в докладе Европарламента, являются не чем иным, как попыткой вмешаться во внутренние дела РФ и оказать давление на её граждан. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Решение Европарламента носит недружественный характер. Мы воспринимаем это как попытку вмешательства в наши внутренние дела и оказание давления на граждан, которые должны сделать свой выбор. Такие резолюции мы не потерпим", — приводит слова Володина сайт нижней палаты парламента.
Спикер ГД назвал выборы в России открытыми и напомнил об избирательных процессах в США, честность и прозрачность которых уже ставилась под сомнение. Володин посоветовал Евросоюзу заниматься политикой в своих странах и добавил, что россияне сами смогут решить, за кого голосовать и кого поддерживать.
Ранее в четверг в ходе пленарной сессии в Страсбурге Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом о пересмотре отношений ЕС с Россией. В числе прочего документ предусматривает "выборочный диалог с Кремлём" и "противодействие угрозе безопасности", а также содержит призыв к членам ЕС "быть готовыми не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму".