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Володин назвал доклад Европарламента попыткой вмешательства во внутренние дела РФ

Он указал на сомнительные избирательные процессы в других странах и посоветовал ЕС заниматься политикой в своих странах.

16 сентября, 16:31
<p>Фото © <a href="http://duma.gov.ru/news/52285/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственная дума</a></p>

Фото © Государственная дума

Призывы к ужесточению антироссийской политики, которые прозвучали в докладе Европарламента, являются не чем иным, как попыткой вмешаться во внутренние дела РФ и оказать давление на её граждан. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Решение Европарламента носит недружественный характер. Мы воспринимаем это как попытку вмешательства в наши внутренние дела и оказание давления на граждан, которые должны сделать свой выбор. Такие резолюции мы не потерпим", — приводит слова Володина сайт нижней палаты парламента.

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Спикер ГД назвал выборы в России открытыми и напомнил об избирательных процессах в США, честность и прозрачность которых уже ставилась под сомнение. Володин посоветовал Евросоюзу заниматься политикой в своих странах и добавил, что россияне сами смогут решить, за кого голосовать и кого поддерживать.

Ранее в четверг в ходе пленарной сессии в Страсбурге Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом о пересмотре отношений ЕС с Россией. В числе прочего документ предусматривает "выборочный диалог с Кремлём" и "противодействие угрозе безопасности", а также содержит призыв к членам ЕС "быть готовыми не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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