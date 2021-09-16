Володин назвал доклад Европарламента попыткой вмешательства во внутренние дела РФ

Он указал на сомнительные избирательные процессы в других странах и посоветовал ЕС заниматься политикой в своих странах.

Призывы к ужесточению антироссийской политики, которые прозвучали в докладе Европарламента, являются не чем иным, как попыткой вмешаться во внутренние дела РФ и оказать давление на её граждан. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Решение Европарламента носит недружественный характер. Мы воспринимаем это как попытку вмешательства в наши внутренние дела и оказание давления на граждан, которые должны сделать свой выбор. Такие резолюции мы не потерпим", — приводит слова Володина сайт нижней палаты парламента.

Спикер ГД назвал выборы в России открытыми и напомнил об избирательных процессах в США, честность и прозрачность которых уже ставилась под сомнение. Володин посоветовал Евросоюзу заниматься политикой в своих странах и добавил, что россияне сами смогут решить, за кого голосовать и кого поддерживать.