Украинца могут посадить в Белоруссии на четыре года из-за трафаретов с тараканом
Мужчину задержали ещё в прошлом сентябре, но недавно появилась видеозапись с его признанием.
Фото © zerkalo.io
В Белоруссии будут судить 32-летнего украинца Михаила Ференца из-за трафаретов в форме таракана, которые названы "изображениями протестного характера". Об этом сообщил онлайн-портал Zerkalo.
Ференец участвовал в прошлогодних акциях протеста в Минске. По версии следствия, он планировал разрисовывать здания вместе с другими протестующими, для чего создал телеграм-чат. По версии правоохранителей, он лично нанёс как минимум 27 надписей и упомянутых "изображений протестного характера" на ряд зданий.
Фото © СК Белоруссии
У мужчины обнаружили аэрозольную краску, трафареты, кисти и перчатки. Ференец был задержан ещё в сентябре прошлого года, лишь недавно появилась видеозапись с его признанием. Но на суде мужчина подчеркнул, что не читал протоколы допроса и подписал их из-за обещания выслать его домой на Украину. Его могут приговорить к четырём годам лишения свободы.
Ранее Лайф писал, что жителю Белоруссии на полтора года ограничили свободу за оскорбление лидера страны Александра Лукашенко. В нетрезвом виде мужчина в разговоре с правоохранителями позволил себе неосторожные высказывания в адрес политика.
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