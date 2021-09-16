Всемирный экономический форум пройдёт в Давосе 17–21 января

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе запланировано на 17–21 января 2022 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия, опубликовав соответствующее заявление на сайте организации.

"Пандемия привела к серьёзным изменениям. Но личный диалог важен как никогда. Лидеры обязаны работать вместе и восстанавливать доверие, расширять глобальное сотрудничество, стремиться к принятию смелых решений", — отметил основатель и председатель ВЭФ Клаус Шваб.

Форум должен был проходить в Сингапуре 17–20 августа 2021 года, но его отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.