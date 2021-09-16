Всемирный экономический форум пройдёт в Давосе 17–21 января
Председатель ВЭФ Клаус Шваб отметил, что лидеры стран обязаны работать вместе, восстанавливать доверие и расширять глобальное сотрудничество.
Фото © ТАСС / ЕРА / SALVATORE DI NOLFI
Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе запланировано на 17–21 января 2022 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия, опубликовав соответствующее заявление на сайте организации.
"Пандемия привела к серьёзным изменениям. Но личный диалог важен как никогда. Лидеры обязаны работать вместе и восстанавливать доверие, расширять глобальное сотрудничество, стремиться к принятию смелых решений", — отметил основатель и председатель ВЭФ Клаус Шваб.
Форум должен был проходить в Сингапуре 17–20 августа 2021 года, но его отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
А в начале сентября Лайф рассказывал, что в России во Владивостоке состоялся Восточный экономический форум. Он проходил в гибридном формате для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. В ходе масштабного мероприятия его участники подписали почти 400 соглашений. Их сумма оценивается в 3,6 триллиона рублей (без учёта тех, суммы в которых являются коммерческой тайной).
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