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Трамп предрёк крах США в ближайшие три года

После такого заявления ведущий программы Шон Спайсер поспешно свернул беседу с политиком.

16 сентября, 17:10
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/photos/10163689098635725" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Donald J. Trump</a></p>

Фото © Facebook / Donald J. Trump

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что стране придёт конец в ближайшие три года. Политик заявил, что с тех пор, как в должность главы государства вступил Джо Байден, Соединённые Штаты "покатились под откос так, как никогда раньше".

"Когда мы пойдём на эти выборы, которые состоятся в 2022 и 2024 году, то страны у нас не останется", — сказал Трамп в эфире канала Newsmax.

После этой фразы бывший пресс-секретарь Трампа и ведущий программы Шон Спайсер поспешно завершил интервью.

Ранее Лайф сообщал, что Трамп в годовщину терактов 11 сентября вновь раскритиковал Байдена за вывод войск из Афганистана. Экс-президент отметил, что его преемник и "неумелая администрация пораженчески капитулировали". Он напомнил о гибели 13 военных США при взрыве в аэропорту Кабула и оставленном оружии.

"Ему пора с позором уйти в отставку": Трамп назвал действия Байдена в Афганистане одним из величайших поражений США

"Ему пора с позором уйти в отставку": Трамп назвал действия Байдена в Афганистане одним из величайших поражений США

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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