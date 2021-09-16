Трамп предрёк крах США в ближайшие три года

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что стране придёт конец в ближайшие три года. Политик заявил, что с тех пор, как в должность главы государства вступил Джо Байден, Соединённые Штаты "покатились под откос так, как никогда раньше".

"Когда мы пойдём на эти выборы, которые состоятся в 2022 и 2024 году, то страны у нас не останется", — сказал Трамп в эфире канала Newsmax.

После этой фразы бывший пресс-секретарь Трампа и ведущий программы Шон Спайсер поспешно завершил интервью.