Трамп предрёк крах США в ближайшие три года
После такого заявления ведущий программы Шон Спайсер поспешно свернул беседу с политиком.
Фото © Facebook / Donald J. Trump
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что стране придёт конец в ближайшие три года. Политик заявил, что с тех пор, как в должность главы государства вступил Джо Байден, Соединённые Штаты "покатились под откос так, как никогда раньше".
"Когда мы пойдём на эти выборы, которые состоятся в 2022 и 2024 году, то страны у нас не останется", — сказал Трамп в эфире канала Newsmax.
После этой фразы бывший пресс-секретарь Трампа и ведущий программы Шон Спайсер поспешно завершил интервью.
Ранее Лайф сообщал, что Трамп в годовщину терактов 11 сентября вновь раскритиковал Байдена за вывод войск из Афганистана. Экс-президент отметил, что его преемник и "неумелая администрация пораженчески капитулировали". Он напомнил о гибели 13 военных США при взрыве в аэропорту Кабула и оставленном оружии.
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