НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Самый популярный iPhone рекордно подешевел

Причиной этого является то, что Apple официально презентовала новые смартфоны — iPhone 13 и iPhone 13 mini.

16 сентября, 17:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Стоимость самой популярной модели iPhone 11 снизилась до рекордной отметки, теперь его возможно купить на более чем 25% дешевле, пишет Hi-Tech Mail.ru.

В некоторых магазинах iPhone 11 в базовой комплектации на 64 гигабайт уже продают менее чем за 45 тысяч рублей. В официальном магазине Apple можно приобрести девайс с такими же параметрами за 49 990 рублей. На старте продаж цена на смартфон составляла 60 тысяч рублей.

Apple сняла с продажи три популярные модели iPhone

Apple сняла с продажи три популярные модели iPhone

Напомним, 14 сентября Apple официально презентовала iPhone 13 и iPhone 13 mini. Также компания показала новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Лайф рассказывал, что на своей презентации Apple представила новые планшеты iPad и iPad mini. В продаже они появятся со следующей недели и будут стоить от 24 до 36 тысяч рублей. Ранее Лайф назвал пять причин, почему не стоит покупать новый iPhone 13.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Я не продаю ребёнка". Акробатка объяснила предложение стать крёстными родителями за новый айфон

20 октября 2020, 21:24

Google пошёл в отказ: Как IT-гигант прячется от российских судебных приставов

сегодня в 17:13

Дело против пилота вертолёта, к которому блогер Литвин примотал мужчину, отправлено в суд

сегодня в 17:18

Бельевые верёвки спасли жизнь россиянину, выпавшему с пятого этажа

сегодня в 17:11

Трамп предрёк крах США в ближайшие три года

сегодня в 17:10

Новости партнеров

Layer 1