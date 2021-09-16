Стоимость самой популярной модели iPhone 11 снизилась до рекордной отметки, теперь его возможно купить на более чем 25% дешевле, пишет Hi-Tech Mail.ru.

В некоторых магазинах iPhone 11 в базовой комплектации на 64 гигабайт уже продают менее чем за 45 тысяч рублей. В официальном магазине Apple можно приобрести девайс с такими же параметрами за 49 990 рублей. На старте продаж цена на смартфон составляла 60 тысяч рублей.