Самый востребованный iPhone подешевел до рекордного уровня
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Причиной этого является то, что Apple официально презентовала новые смартфоны — iPhone 13 и iPhone 13 mini.
Стоимость самой популярной модели iPhone 11 снизилась до рекордной отметки, теперь его возможно купить на более чем 25% дешевле, пишет Hi-Tech Mail.ru.
В некоторых магазинах iPhone 11 в базовой комплектации на 64 гигабайт уже продают менее чем за 45 тысяч рублей. В официальном магазине Apple можно приобрести девайс с такими же параметрами за 49 990 рублей. На старте продаж цена на смартфон составляла 60 тысяч рублей.
Напомним, 14 сентября Apple официально презентовала iPhone 13 и iPhone 13 mini. Также компания показала новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Лайф рассказывал, что на своей презентации Apple представила новые планшеты iPad и iPad mini. В продаже они появятся со следующей недели и будут стоить от 24 до 36 тысяч рублей. Ранее Лайф назвал пять причин, почему не стоит покупать новый iPhone 13.