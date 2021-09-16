Дело против пилота вертолёта, к которому блогер Литвин примотал мужчину, отправлено в суд

Дело пилота вертолёта, к которому блогер Литвин примотал мужчину, отправлено в суд. Видео © Соцсети

В суд направлено дело в отношении пилота вертолёта, к которому скандальный блогер Михаил Литвин привязал скотчем мужчину в Подмосковье. Он обвиняется в "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело направлено в Раменский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", — отметили в пресс-службе.