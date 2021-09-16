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Дело против пилота вертолёта, к которому блогер Литвин примотал мужчину, отправлено в суд

Robinson R44 с "пассажиром" в нижней части фюзеляжа пролетел над полями в Подмосковье.

16 сентября, 17:18

Дело пилота вертолёта, к которому блогер Литвин примотал мужчину, отправлено в суд. Видео © Соцсети

В суд направлено дело в отношении пилота вертолёта, к которому скандальный блогер Михаил Литвин привязал скотчем мужчину в Подмосковье. Он обвиняется в "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело направлено в Раменский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", — отметили в пресс-службе.

"Мы к делу подходим с головой": Пиар-директор пранкера Литвина рассказал о подготовке к "испытанию вертолётом"

"Мы к делу подходим с головой": Пиар-директор пранкера Литвина рассказал о подготовке к "испытанию вертолётом"

Напомним, 14 мая блогер Михаил Литвин привязал мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолёта Robinson R44 и пролетел над полями в районе Верхнее Мячково в Подмосковье. СК начал проверку после публикации видеоэпизода.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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