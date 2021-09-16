Подозреваемый в убийстве девочки под Орлом обвиняется в насилии ещё над тремя детьми

Житель Орловской области, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки из села Казарь, обвиняется в сексуальном насилии ещё над тремя несовершеннолетними, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Выявлены эпизоды насилия в отношении трёх несовершеннолетних лиц", — сказал собеседник агентства и уточнил, что по данным эпизодам 61-летний мужчина проходит в качестве обвиняемого.