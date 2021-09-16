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Подозреваемый в убийстве девочки под Орлом обвиняется в насилии ещё над тремя детьми

61-летний подозреваемый жил по соседству со школьницей. Мужчина арестован до 25 октября.

16 сентября, 17:58
<p>Фото © МВД РФ </p>

Фото © МВД РФ

Житель Орловской области, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки из села Казарь, обвиняется в сексуальном насилии ещё над тремя несовершеннолетними, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Выявлены эпизоды насилия в отношении трёх несовершеннолетних лиц", — сказал собеседник агентства и уточнил, что по данным эпизодам 61-летний мужчина проходит в качестве обвиняемого.

Подозреваемый в убийстве девочки под Орлом был задержан ранее по делу о педофилии

Подозреваемый в убийстве девочки под Орлом был задержан ранее по делу о педофилии

Напомним, тело пропавшей в Орловской области девочки обнаружили в подвале жилого дома. Малышку не могли найти почти три месяца — с 18 июня 2021 года. По делу назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Подозреваемый арестован до 25 октября.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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