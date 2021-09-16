Учёные выяснили, когда люди начали использовать одежду

Археологи нашли более 60 костяных инструментов, с помощью которых древние люди изготавливали одежду из кожи и меха, в пещере Контребандье на Атлантическом побережье Марокко. Результаты исследования учёных из Университета штата Аризона опубликованы в журнале iScience.

Исследователи нашли кости животных и начали их изучать, чтобы выяснить рацион питания и условия жизни древних людей, но оказалось, что найденные останки были не частью пищи, а инструментами, которыми обрабатывали одежду. Возраст найденных объектов составляет 90–120 тысяч лет. Это самые древние инструменты для снятия шкур с животных и наиболее достоверное свидетельство изготовления одежды представителями Homo sapiens.

"Костяные орудия из пещеры Контребандье демонстрируют, что примерно 120 тысяч лет назад Homo sapiens начал активно использовать кости для изготовления специализированных инструментов для решения конкретных задач, включая обработку кожи и меха. Эта особенность, по-видимому, является базовой для нашего вида, а не появившейся после экспансии в Евразию", — отметила доктор Эмили Халлетт из института Макса Планка (Германия).