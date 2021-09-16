Отопительный сезон начался в 36 регионах России
В их числе Подмосковье, Якутия, Удмуртия, Пермский край и Москва.
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Отопительный сезон начался в нескольких десятках российских регионов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.
"По словам Марата Хуснуллина, на 15 сентября 2021 года отопительный сезон уже начался на территории 36 субъектов", — говорится на сайте Правительства России.
В частности, отопительный сезон уже начался в Москве, Подмосковье, Якутии, Удмуртии, Пермском крае, а также в большинстве районов Кировской области, Карелии и других субъектах страны. Хуснуллин также отметил необходимость "более чётко контролировать погашение задолженности потребителей коммунальных ресурсов и дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций".
Ранее Лайф сообщил, что накануне к отоплению подключили уже более половины жилых домов Москвы. Заммэра столицы Пётр Бирюков напомнил, что технологический срок для этой процедуры составляет пять суток.
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