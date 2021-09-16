Отопительный сезон начался в 36 регионах России

Отопительный сезон начался в нескольких десятках российских регионов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"По словам Марата Хуснуллина, на 15 сентября 2021 года отопительный сезон уже начался на территории 36 субъектов", — говорится на сайте Правительства России.

В частности, отопительный сезон уже начался в Москве, Подмосковье, Якутии, Удмуртии, Пермском крае, а также в большинстве районов Кировской области, Карелии и других субъектах страны. Хуснуллин также отметил необходимость "более чётко контролировать погашение задолженности потребителей коммунальных ресурсов и дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций".