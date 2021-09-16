Facebook и Telegram дали 60 дней на добровольную оплату штрафов

В добровольном порядке Facebook и Telegram могут оплатить наложенные на них штрафы за неудаление запрещённого в РФ контента в течение 60 дней с момента вынесения постановления, напомнила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

"В Facebook до 29 сентября должны оплатить штрафы на сумму 26 млн руб., до 19 октября — на сумму 17 млн руб. Telegram должен до 24 октября оплатить сумму штрафов в размере 5 млн руб., до 7 ноября — 7 млн руб.", — уточнила она в беседе с "Интерфаксом".

Она пояснила, что в случае, если компании добровольно не исполнят решения суда и не оплатят штрафы, материалы в отношении них будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.