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Facebook и Telegram дали 60 дней на добровольную оплату штрафов

В противном случае приставы займутся взысканием денег, определённых решением суда.

16 сентября, 18:58
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В добровольном порядке Facebook и Telegram могут оплатить наложенные на них штрафы за неудаление запрещённого в РФ контента в течение 60 дней с момента вынесения постановления, напомнила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

"В Facebook до 29 сентября должны оплатить штрафы на сумму 26 млн руб., до 19 октября — на сумму 17 млн руб. Telegram должен до 24 октября оплатить сумму штрафов в размере 5 млн руб., до 7 ноября — 7 млн руб.", — уточнила она в беседе с "Интерфаксом".

Она пояснила, что в случае, если компании добровольно не исполнят решения суда и не оплатят штрафы, материалы в отношении них будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

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Ранее стало известно, что Роскомнадзор готов применить так называемые оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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