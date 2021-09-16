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"Спутник V" оказался эффективнее против дельта-штамма, чем AstraZeneca и Sinopharm

Согласно исследованию, самый низкий титр нейтрализующих антител был выявлен у неболевших коронавирусом и получивших две дозы вакцины Sinopharm.

16 сентября, 19:00
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Российская вакцина "Спутник V" признана более эффективным препаратом против индийского штамма коронавируса в сравнении с вакцинами AstraZeneca и Sinopharm. Такие данные приводит Национальный университет аргентинской провинции Кордова в публикации газеты La Nacion.

Учёные проанализировали 309 образцов плазмы участников исследования, которые переболели ковидом и были привиты двумя дозами одной из трёх вакцин: AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".

"Самые высокие титры нейтрализующих антител против штамма из Индии были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражён ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у получивших две дозы Sinopharm (не болевших коронавирусом)", — говорится в исследовании.

Гинцбург сравнил эффективность вакцин "Спутник V", Pfizer и Moderna

Гинцбург сравнил эффективность вакцин "Спутник V", Pfizer и Moderna

Ранее "Спутник лайт" показал высокую эффективность при вакцинации пожилых жителей Аргентины. Препарат надёжно защищает от госпитализации — на уровне 82,1–87,6%, отметили в РФПИ. Отмечается, что вакцину поставили примерно 40 тысячам человек в возрасте 60–79 лет.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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