"Спутник V" оказался эффективнее против дельта-штамма, чем AstraZeneca и Sinopharm

Российская вакцина "Спутник V" признана более эффективным препаратом против индийского штамма коронавируса в сравнении с вакцинами AstraZeneca и Sinopharm. Такие данные приводит Национальный университет аргентинской провинции Кордова в публикации газеты La Nacion.

Учёные проанализировали 309 образцов плазмы участников исследования, которые переболели ковидом и были привиты двумя дозами одной из трёх вакцин: AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".

"Самые высокие титры нейтрализующих антител против штамма из Индии были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражён ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у получивших две дозы Sinopharm (не болевших коронавирусом)", — говорится в исследовании.