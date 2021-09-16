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Лукашенко взял на саммит ОДКБ шпица Умку, опровергнув слухи о его гибели

Также в Душанбе вместе с лидером республики приехал его младший сын Николай.

16 сентября, 19:16
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/pul_1/3608" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Пул Первого"</a></p>

Фото © t.me / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на саммит ОДКБ в Душанбе вместе со своим белым шпицем Умкой. Фотографию собаки, которая стала популярной в январе этого года, опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

"Умка передаёт всем привет из солнечного Душанбе. В конце этого напряжённого рабочего дня", — сказано в подписи к фото, на котором изображён белый пушистик.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Умка якобы погиб во время учений "Запад-2021" в результате конфликта со служебной овчаркой. Однако новое фото это опровергает.

Лукашенко нарубил дров в крещенский вечер. Тот самый шпиц был рядом — видео

Лукашенко нарубил дров в крещенский вечер. Тот самый шпиц был рядом — видео

Напомним, шпиц Умка стал мемом после того, как побегал по столу во время интервью с российской журналисткой Наилей Аскер-заде.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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