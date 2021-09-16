Лукашенко взял на саммит ОДКБ шпица Умку, опровергнув слухи о его гибели

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на саммит ОДКБ в Душанбе вместе со своим белым шпицем Умкой. Фотографию собаки, которая стала популярной в январе этого года, опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

"Умка передаёт всем привет из солнечного Душанбе. В конце этого напряжённого рабочего дня", — сказано в подписи к фото, на котором изображён белый пушистик.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Умка якобы погиб во время учений "Запад-2021" в результате конфликта со служебной овчаркой. Однако новое фото это опровергает.