Лукашенко взял на саммит ОДКБ шпица Умку, опровергнув слухи о его гибели
Также в Душанбе вместе с лидером республики приехал его младший сын Николай.
Фото © t.me / "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на саммит ОДКБ в Душанбе вместе со своим белым шпицем Умкой. Фотографию собаки, которая стала популярной в январе этого года, опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".
"Умка передаёт всем привет из солнечного Душанбе. В конце этого напряжённого рабочего дня", — сказано в подписи к фото, на котором изображён белый пушистик.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Умка якобы погиб во время учений "Запад-2021" в результате конфликта со служебной овчаркой. Однако новое фото это опровергает.
Напомним, шпиц Умка стал мемом после того, как побегал по столу во время интервью с российской журналисткой Наилей Аскер-заде.
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