В ЦИК разделили ключ шифрования для онлайн-голосования в присутствии международных наблюдателей
Части ключа записаны на защищённые флеш-накопители, запечатаны в отдельные сейф-пакеты и подписаны держателями.
Фото © Интернет-портал СНГ
16 сентября 2021 года в ЦИК России состоялась процедура разделения ключа шифрования для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в России. На мероприятии присутствовали международные наблюдатели от СНГ, сообщается на интернет-портале Содружества Независимых Государств.
Согласно территориальной избирательной комиссии онлайн-голосования ключ разделён на восемь частей (ЦИК, Общественная палата РФ, ДЭГ, Минцифры и четыре парламентские партии). Части ключа записаны на защищённые флеш-накопители, запечатаны в отдельные сейф-пакеты и подписаны держателями. Для расшифровки итогов голосования 19 сентября будет достаточно пяти частей.
Дистанционное электронное голосование состоится с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября на федеральной платформе в шести субъектах: Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В Москве ДЭГ пройдёт на собственной платформе. Напомним, в этом году в России состоятся выборы в Госдуму, региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
Ранее Лайф сообщал, что начал работу ситуационный центр по общественному контролю за выборами. Россияне смогут узнать информацию через горячую линию и мобильное приложение.
Комментариев: 0