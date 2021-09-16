В ЦИК разделили ключ шифрования для онлайн-голосования в присутствии международных наблюдателей

16 сентября 2021 года в ЦИК России состоялась процедура разделения ключа шифрования для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в России. На мероприятии присутствовали международные наблюдатели от СНГ, сообщается на интернет-портале Содружества Независимых Государств.

Согласно территориальной избирательной комиссии онлайн-голосования ключ разделён на восемь частей (ЦИК, Общественная палата РФ, ДЭГ, Минцифры и четыре парламентские партии). Части ключа записаны на защищённые флеш-накопители, запечатаны в отдельные сейф-пакеты и подписаны держателями. Для расшифровки итогов голосования 19 сентября будет достаточно пяти частей.

Дистанционное электронное голосование состоится с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября на федеральной платформе в шести субъектах: Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В Москве ДЭГ пройдёт на собственной платформе. Напомним, в этом году в России состоятся выборы в Госдуму, региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.