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Лайф узнал, кого разыскивают по подозрению в нападении на отдел полиции и убийстве под Воронежем

Ранее в Следственном управлении СКР по региону подтвердили связь между двумя этими преступлениями.

16 сентября, 20:45

Лайф узнал личность мужчины, которого разыскивают по подозрению в причастности к нападению на отдел полиции в городе Лисках Воронежской области и убийстве семьи из трёх человек в расположенном рядом селе.

По предварительным данным, речь идёт о 54-летнем Викторе М. — уроженце села Волчанского Каменского района.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Охотник, охранник, неадекват: Кто напал на отделение полиции в Воронежской области и убил семью фермера

Охотник, охранник, неадекват: Кто напал на отделение полиции в Воронежской области и убил семью фермера

Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло 16 сентября в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищут. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. В СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

Напавший на отдел полиции под Воронежем после подрыва двери кинул внутрь гранату

Напавший на отдел полиции под Воронежем после подрыва двери кинул внутрь гранату

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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