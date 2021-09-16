Лайф узнал, кого разыскивают по подозрению в нападении на отдел полиции и убийстве под Воронежем
Ранее в Следственном управлении СКР по региону подтвердили связь между двумя этими преступлениями.
Лайф узнал личность мужчины, которого разыскивают по подозрению в причастности к нападению на отдел полиции в городе Лисках Воронежской области и убийстве семьи из трёх человек в расположенном рядом селе.
По предварительным данным, речь идёт о 54-летнем Викторе М. — уроженце села Волчанского Каменского района.
Фото © LIFE
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Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло 16 сентября в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищут. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. В СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".
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