Охотник, охранник, неадекват: Кто напал на отделение полиции в Воронежской области и убил семью фермера Лучшие сыщики угрозыска сейчас ищут вооружённого мужчину, устроившего взрыв в отделении полиции в Липках, а до этого — жестоко убившего трёх человек. Возможно, он движется к границе с Украиной. 16 сентября, 14:05 Фото © Shutterstock

Нападение на отделение полиции напоминало сцены из боевика: в 5:39 утра мужчина в бронежилете и каске, с автоматом в руке, подошёл к входной двери участка в Липках, что-то прикрепил, после чего прогремел взрыв. Затем вошёл в здание, бросил дымовую шашку, ещё одно взрывное устройство и расстрелял бронированное стекло дежурки.

26-летний старший сержант полиции открыл ответный огонь. Нападавший бросил в него гранату, которая не взорвалась, и два раза выстрелил в его сторону. Далее он выбежал из здания, сел в автомобиль и скрылся. В результате нападения получил ранения сотрудник взвода патрульно-постовой службы. У него диагностировали осколочное ранение голени правой ноги, не представляющее угрозу для жизни.

Перестрелка напугала местных жителей.

— Хлопок, а потом выстрел, больше не слышала [ничего]. Это было где-то в шестом часу [утра]. Я подумала, может, у соседей газ взорвался. Тут у нас частные кафе, салюты бывают, — рассказала Лайфу жительница расположенного неподалёку от отдела полиции дома.

Напавший на полицейский участок под Воронежем после подрыва двери кинул гранату. Видео © LIFE

Утром стало известно ещё об одном жестоком преступлении в Воронежской области, которое позже связали с нападением на полицейский участок. В селе Волчанское молочник обнаружил в доме местных фермеров три тела с огнестрельными ранениями. На месте преступления остались гильзы калибра 7.62. Убитыми были 59-летняя Гулистан Ибрагимова, а также её 19-летний сын Надыр и пятилетний внук. По предварительной информации, ребёнка сначала задушили. Мальчик любил гостить у бабушки и в тот день остался с ночёвкой. Всего в семье Ибрагимовых восемь детей, однако все они (кроме младшего Надыра) жили отдельно в соседних сёлах. Семья занималась фермерством — разводила крупный рогатый скот, овец и кур. Глава семьи недавно умер, его близкие были верующими людьми, жили скромно, поэтому версия ограбления пока отпала.

По одной из версий, у семьи был бытовой конфликт с неким мужчиной, который, возможно, работал в воронежском подразделении крупного российского молочного холдинга "ЭкоНива". Не исключено, что он сначала убил Ибрагимовых, а затем отправился мстить полицейским — мужчина якобы считал, что они ему не помогли в этом конфликте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 105 УК ("Убийство двух и более человек"), 317 УК ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и 222 УК ("Незаконный оборот оружия"). Преступнику может грозить пожизненный срок.

Момент нападения на полицейский участок в Воронежской области. Видео © LIFE

Первым под подозрение попал житель Лискинского района Воронежской области 28-летний Сергей Паринов. Его допросили следователи и сыщики угрозыска, однако у него оказалось алиби, после чего его отпустили. Ранее он служил в танковых войсках, а в последнее время, похоже, работал охранником на агропредприятии, расположенном в 20 км от Лисок.

Когда оперативники подняли записи с камер наблюдения около отделения полиции, то увидели, что вооружённый мужчина приехал на автомобиле "Нива" серебристого цвета с рекламой фирмы "ЭкоНиваАгро" — это одна из компаний холдинга "ЭкоНива". Владельцем машины оказался 34-летний местный житель Владимир С., и поэтому подозрения в налёте на полицейский участок пали на него. К его семье наведались сыщики угрозыска. Супруга подозреваемого заявила им, что муж якобы всю ночь находился дома, а утром она сама отвезла его на работу.

"ЭкоНива" — крупнейший производитель молока не только в России, но и в Европе. Холдинг владеет 630 тыс. га земли в 13 областях России. 4 июня 2013 года в селе Волчанское компания открыла молочный комплекс "ЭкоНиваАгро" на 2200 голов: три коровника, родильное отделение, доильный зал "ёлочка", большой доильный зал "карусель" на 60 мест, охладительное оборудование на 55 тонн. Дорога к офису "ЭкоНиваАгро" пролегала через дом Ибрагимовых.

Вокруг полицейского участка под Воронежем выставили оцепление. Видео © LIFE

Выйти на след преступника пока не удалось. Предположительно, он может двигаться в сторону границы с Украиной. В Центральном федеральном округе введён оперативный план "Цитадель", согласно которому отделы МВД приведены в боевую готовность для отражения возможной атаки. На всех дорогах выставлены посты, проверяются автомобили.

Сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии закрыли все оружейные магазины в Воронежской области. Они опрашивают персонал и поднимают документацию по продаже оружия, в первую очередь охотничьих карабинов "Сайга", "Молот" и других ружей с калибром 7.62. Убийцу семьи фермера ищут среди местных охотников и сотрудников ЧОПов.

Авторы Евгений Кузнецов