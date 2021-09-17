Natura Siberica подала в суд на совладелицу компании

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Натура Сиберика" (одной из структур производителя косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи") к совладелице компании Ирине Трубниковой. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Истец требует взыскать с первой жены основателя бренда Андрея Трубникова, скончавшегося в январе, около 1,7 млрд рублей. В заявлении утверждается, что такой ущерб был причинён в результате вывода в 2020 году ключевых товарных знаков группы за рубеж "по явно заниженной стоимости и последующего запрета их использования российскими компаниями группы". Истец считает, что действия Трубниковой и контролируемой ею эстонской фирмы OU Good Design в отношении Natura Siberica нанесли существенный финансовый и репутационный ущерб, ставя будущее компании под угрозу.

Как сообщал Лайф, 13 августа сотрудники Natura Siberica пожаловались на то, что новое руководство "захватило" офис. Назначенный "президент" организации заблокировал пропуска почти двухсот сотрудников. А тем, кто работает на удалёнке, без объяснения причин отключили доступ к компьютерам. В начале сентября стало известно, что Natura Siberica прекращает производство и работу десятков магазинов. В пресс-службе компании объяснили это тем, что совладелица холдинга Ирина Трубникова расторгает лицензионный договор на использование брендов Natura Siberica, "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Kitchen и других знаков, которые умерший в этом году основатель бизнеса и её бывший муж Андрей Трубников ранее перерегистрировал на эстонскую компанию OU Good Design.