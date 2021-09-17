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Natura Siberica подала в суд на совладелицу компании

Истец требует взыскать с первой жены основателя бренда около 1,7 млрд рублей.

16 сентября, 21:10
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Натура Сиберика" (одной из структур производителя косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи") к совладелице компании Ирине Трубниковой. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Истец требует взыскать с первой жены основателя бренда Андрея Трубникова, скончавшегося в январе, около 1,7 млрд рублей. В заявлении утверждается, что такой ущерб был причинён в результате вывода в 2020 году ключевых товарных знаков группы за рубеж "по явно заниженной стоимости и последующего запрета их использования российскими компаниями группы". Истец считает, что действия Трубниковой и контролируемой ею эстонской фирмы OU Good Design в отношении Natura Siberica нанесли существенный финансовый и репутационный ущерб, ставя будущее компании под угрозу.

Магазины Natura Siberica возобновят работу в России

Магазины Natura Siberica возобновят работу в России

Как сообщал Лайф, 13 августа сотрудники Natura Siberica пожаловались на то, что новое руководство "захватило" офис. Назначенный "президент" организации заблокировал пропуска почти двухсот сотрудников. А тем, кто работает на удалёнке, без объяснения причин отключили доступ к компьютерам. В начале сентября стало известно, что Natura Siberica прекращает производство и работу десятков магазинов. В пресс-службе компании объяснили это тем, что совладелица холдинга Ирина Трубникова расторгает лицензионный договор на использование брендов Natura Siberica, "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Kitchen и других знаков, которые умерший в этом году основатель бизнеса и её бывший муж Андрей Трубников ранее перерегистрировал на эстонскую компанию OU Good Design.

Бренд "Рецепты бабушки Агафьи" был запущен в 2002 году, спустя шесть лет появилась марка "Натура Сиберика", а в 2012-м — одноимённая розничная сеть Natura Siberica. В неё входит более 55 точек в России и за рубежом. Совокупная выручка производителя косметики и ретейлера в 2019 году, по собственным данным, составила 14 млрд рублей.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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