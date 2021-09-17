Блинкен: Франция остаётся жизненно важным партнёром США, невзирая на напряжённость
По словам американского госсекретаря, речь не идёт о расколе среди западных стран.
Фото © ТАСС / AP
Франция продолжает быть жизненно важным партнёром США, несмотря на напряжённость, связанную с новым военным союзом, который организовали Соединённые Штаты, Великобритания и Австралия. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином и их австралийскими коллегами Мэрис Пэйн и Питером Даттоном по итогам переговоров в формате "2+2".
"Мы приветствуем европейские страны, играющие важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы надеемся на продолжение тесного сотрудничества с НАТО, Евросоюзом и другими в этом деле. Франция, в частности, является нашим жизненно важным партнёром в этом и многих других вопросах на протяжении многих поколений", — сказал Блинкен, отметив, что Вашингтон стремится находить любую возможность для углубления трансатлантического сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и во всём мире.
По словам госсекретаря США, речь не идёт о расколе среди западных стран.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал "ударом в спину" разрыв заключённого с Австралией контракта на поставку подводных лодок.
Напомним, ранее США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе. Данная инициатива получила название AUKUS (Австралия, Соединённое Королевство, США). Первым проектом организации станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок.
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