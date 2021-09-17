Блинкен: Франция остаётся жизненно важным партнёром США, невзирая на напряжённость

Франция продолжает быть жизненно важным партнёром США, несмотря на напряжённость, связанную с новым военным союзом, который организовали Соединённые Штаты, Великобритания и Австралия. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином и их австралийскими коллегами Мэрис Пэйн и Питером Даттоном по итогам переговоров в формате "2+2".

"Мы приветствуем европейские страны, играющие важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы надеемся на продолжение тесного сотрудничества с НАТО, Евросоюзом и другими в этом деле. Франция, в частности, является нашим жизненно важным партнёром в этом и многих других вопросах на протяжении многих поколений", — сказал Блинкен, отметив, что Вашингтон стремится находить любую возможность для углубления трансатлантического сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и во всём мире.

По словам госсекретаря США, речь не идёт о расколе среди западных стран.