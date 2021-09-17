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Вирусолог оценил возможность нового локдауна в России

Всё будет зависеть от решений властей, отметил Алексей Аграновский.

16 сентября, 22:54
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, будет ли в России новый локдаун из-за ситуации с ковидом. В эфире радио "Комсомольская правда" специалист отметил, что всё зависит от решений властей, которые, в свою очередь, опираются на статистические данные.

"Это всё зависит от решений, которые примет начальство разнообразное: московское, федеральное. Это будет зависеть от статистики, которая поступает... Они делают своё дело и опираются на мнения экспертов, на поступающие данные по заболеваемости и смертности, по заполняемости инфекционных больниц", — уточнил Аграновский.

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По мнению вирусолога, нового локдауна, связанного с пандемией коронавируса, в России, вероятно, не будет.

"Я не предвижу, но гадать — не моя стезя. Скорее всего, не будет локдауна", — заключил эксперт.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас в России не идёт речи о новом локдауне из-за ситуации с CoViD-19.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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