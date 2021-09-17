Всемирный банк прекращает публиковать рейтинг Doing Business

Всемирный банк (ВБ) объявил о решении прекратить подготовку и публикацию своего ежегодного рейтинга Doing Business, который посвящён оценке условий ведения бизнеса в разных странах мира. Это связано с информацией о нарушениях, которые были допущены при составлении прошлых отчётов.

"После изучения всей доступной на сегодняшний день информации относительно Doing Business, включая выводы прошлых обзоров, аудитов и доклад, который Всемирный банк представил сегодня от лица своего совета директоров, руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить [подготовку и публикацию] доклада Doing Business", — сказано в пресс-релизе ВБ.

Прекращение публикации рейтинга связано с информацией об ошибках при составлении отчётов, появившейся в августе 2020 года. Последовавший за этим пересмотр данных выявил ряд нарушений в отчётах Doing Business — 2018 и Doing Business — 2020.

Также стало известно, что сотрудники Всемирного банка допускали различные нарушения при составлении рейтинга: в частности, показатели Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ в нём были завышены, а Азербайджана — занижены. Об этом говорится в отчёте юристов компании WilmerHale, которых нанял ВБ для проведения проверок.