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Всемирный банк прекращает публиковать рейтинг Doing Business

Это связано с данными о нарушениях, которые были допущены при составлении прошлых отчётов.

16 сентября, 23:55
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Всемирный банк (ВБ) объявил о решении прекратить подготовку и публикацию своего ежегодного рейтинга Doing Business, который посвящён оценке условий ведения бизнеса в разных странах мира. Это связано с информацией о нарушениях, которые были допущены при составлении прошлых отчётов.

"После изучения всей доступной на сегодняшний день информации относительно Doing Business, включая выводы прошлых обзоров, аудитов и доклад, который Всемирный банк представил сегодня от лица своего совета директоров, руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить [подготовку и публикацию] доклада Doing Business", — сказано в пресс-релизе ВБ.

Прекращение публикации рейтинга связано с информацией об ошибках при составлении отчётов, появившейся в августе 2020 года. Последовавший за этим пересмотр данных выявил ряд нарушений в отчётах Doing Business — 2018 и Doing Business — 2020.

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Также стало известно, что сотрудники Всемирного банка допускали различные нарушения при составлении рейтинга: в частности, показатели Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ в нём были завышены, а Азербайджана — занижены. Об этом говорится в отчёте юристов компании WilmerHale, которых нанял ВБ для проведения проверок.

Из него следует, что в случае с КНР данные изменили, в частности, под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время занимал должность президента Всемирного банка, и под влиянием Кристалины Георгиевой, являвшейся в прошлом исполнительным директором ВБ. Сейчас она директор-распорядитель Международного валютного фонда. Сама Георгиева уже заявила, что в корне не согласна с выводами о своих действиях, представленными в отчёте экспертов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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