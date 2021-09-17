Губернатор Колымы первый среди глав субъектов РФ проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в пятницу, в 08:30 по местному времени (00:30 мск), первый среди глав российских регионов проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ.

"Участки открыты с 08:00 и можно проголосовать перед началом рабочего дня. Работы на сегодня много, которую нужно успеть сделать. Хотел бы отметить и хорошую подготовку избирательных участков. Видно, что работают профессионально, слаженно. Я уверен, что безопасность обеспечена", — приводятся слова Носова на сайте регионального правительства.

На Колыме помимо депутатов Госдумы выбирают одного депутата городской думы областной столицы по одномандатному избирательному округу № 15 и депутатов собрания представителей Северо-Эвенского городского округа.

В России в одном часовом поясе с Магаданской областью находится только Сахалинская. На час раньше живёт Камчатский край. Однако главы этих регионов отправятся голосовать 19 сентября, сообщили ранее в их пресс-службах.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.