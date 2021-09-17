Борисов рассказал, когда планируется начать производство истребителя Checkmate
Вице-премьер отметил, что в случае задержек со сроками самолёт просто не будет востребован на рынке, где есть американские и китайские модели.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Серийное производство нового российского истребителя Checkmate (Су-75) может начаться через четыре-пять лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
По его словам, начало лётных испытаний запланировано на 2023 год, а организация массового производства при наличии спроса — примерно на 2025–2026-й.
"А я надеюсь, у него будет спрос, потому что этот самолёт обладает рядом характеристик, соответствующих истребителям пятого поколения, в частности внутрифюзеляжной подвеской всех авиационных средств поражения", — сказал Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме.
Вице-премьер добавил, что в случае задержек со сроками истребитель просто не будет востребован на рынке, где есть американские и китайские самолёты.
Также Борисов отметил, что Минобороны может рассмотреть вопрос закупки истребителей Checkmate в рамках будущей госпрограммы вооружения.
Напомним, российский истребитель пятого поколения Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021 20 июля. Это лёгкий однодвигательный самолёт, аналогов которому в России до сих пор не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками.
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