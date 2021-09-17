Борисов рассказал, когда планируется начать производство истребителя Checkmate

Серийное производство нового российского истребителя Checkmate (Су-75) может начаться через четыре-пять лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, начало лётных испытаний запланировано на 2023 год, а организация массового производства при наличии спроса — примерно на 2025–2026-й.

"А я надеюсь, у него будет спрос, потому что этот самолёт обладает рядом характеристик, соответствующих истребителям пятого поколения, в частности внутрифюзеляжной подвеской всех авиационных средств поражения", — сказал Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме.

Вице-премьер добавил, что в случае задержек со сроками истребитель просто не будет востребован на рынке, где есть американские и китайские самолёты.

Также Борисов отметил, что Минобороны может рассмотреть вопрос закупки истребителей Checkmate в рамках будущей госпрограммы вооружения.