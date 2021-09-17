Глава ЦБ Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции в четвёртом квартале

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России сейчас находится на пике. В сентябре она может незначительно вырасти, но в четвёртом квартале начнёт снижаться.

"По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвёртом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно ещё некоторое повышение годовых показателей. Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен, на 0,1%", — приводит слова Набиуллиной РБК.

По словам главы Банка России, на снижение инфляции повлияет постепенное исчерпывание эффекта разовых факторов, а также эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, которое Центробанк начал в марте. Набиуллина уточнила, что в сентябре показатели инфляции будут "где-то в районе 7%". Последний анализ, отметила она, показал, что индикаторы инфляции, которые характеризуют устойчивые факторы, всё равно находятся выше 4%.

"Мы не можем оказать влияние на те факторы, которые вызвали инфляцию, — на мировые цены на зерно, на сталь — это очевидно. Но мы можем через денежно-кредитную политику оказать влияние на то, в какой степени возросшие издержки переносятся в цены", — добавила председатель ЦБ, подчеркнув, что инфляция вернётся к целевому уровню в 4% только во второй половине следующего года.