Доллар напугал инвесторов: Чем обернётся биржевой ажиотаж для валюты и на что отреагирует курс рубля в октябре На биржах сейчас сложилась уникальная ситуация, рубль заметно укрепился. На доллар давят инфляция и политика ФРС. Чем обернётся противостояние на валютном рынке в октябре и каким будет курс рубля? 16 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Какая валюта может заметно подорожать в октябре

Сейчас для рубля складывается весьма благоприятная ситуация. Так, Банк России продолжает придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики, на следующем октябрьском заседании регулятор может ещё повысить ключевую ставку. По прогнозам ФГ "ФИНАМ", она может вырасти до 7%. При этом монетарные действия ЦБ РФ уже привели к росту спроса на рубль со стороны иностранных инвесторов.

По данным регулятора, в августе был зафиксирован максимальный с февраля 2020 года приток нерезидентов на рынок российского госдолга. Если не появится каких-то шокирующих новостей, то в ближайшие месяцы интерес к рублю со стороны иностранных инвесторов сохранится. Особенно учитывая ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

— Помимо этого, поддержку российской валюте оказывает ситуация на рынке нефти. После резкой просадки в августе цены там довольно быстро восстановились. К тому же в результате падения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана Ида котировки преодолели уровень 75 долларов за баррель. Конечно, по мере устранения дефицита и восстановления баланса на нефтяном рынке цены могут скорректироваться. Однако с учётом продолжающегося роста спроса на нефть сильного снижения мы не ждём, — рассказала аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.

Сейчас основным драйвером укрепления рубля выступают высокие докризисные цены на сырьевые товары. Некоторые из них продолжают активно дорожать, как, например, природный газ или алюминий. Всё это обеспечивает рост выручки российских экспортёров, что в конечном итоге приводит к притоку инвалюты на российский рынок, а также к увеличению профицита госбюджета. Об этом говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

— Однако дорогое сырьё выступает одним из факторов ускорения инфляции, в том числе в США. Хотя последние данные, вышедшие во вторник, свидетельствуют об её замедлении. Несмотря на это, многие аналитики ожидают, что 22 сентября ФРС объявит о дате и скорости начала сокращения монетарных стимулов. Если сроки и параметры ужесточения монетарной политики ФРС испугают рынки, это может вызвать распродажи рисковых активов. В первую очередь такая тенденция ударит по развивающимся валютам, в том числе и по рублю, — считает Дмитрий Бабин.

Если монетарные стимулы будут сворачивать на фоне обострения пандемии коронавируса, то это способно замедлить рост мировой экономики. Снизится спрос на сырьё, а следовательно, и цены на него. То есть рубль потеряет поддержку от этого фактора. — Поэтому в оставшиеся недели сентября и в октябре важную роль в дальнейшей динамике всех активов и российской валюты будет играть риторика ключевых центробанков, а также динамика инфляции и пандемии, которые являются двумя главными угрозами для глобальной экономики и рынков, — заключает Дмитрий Бабин.

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв считает, что курс рубля укрепляется в первую очередь за счёт уверенного подъёма на фондовых рынках США и Европы, а также из-за цен на металлы. В сентябре уже побили рекорды алюминий и никель. Сейчас нацеливаются на новые высоты и фьючерсы на медь.

— Дело даже не в прямых выгодах для бюджета и для капитала системообразующих российских компаний от традиционных статей нашего экспорта. Прежде всего роль играет подхваченная преобладающим большинством мировых инвесторов эстафета ползучего инфляционного ралли на биржах Уолл-стрит. К середине этой недели три главных средних показателя — индекс широкого рынка S&P 500, технологического сегмента Nasdaq и промышленный индекс Доу-Джонса — прошли там успешно очередную проверку на прочность. Акции ведущих компаний вновь были довольно активно выкуплены биржевой толпой благодаря скидкам, которые образовались в ходе сентябрьской коррекции. То есть подешевевшие на 2–5% котировки акций не только не напугали рынки, но даже раззадорили их, — пояснил Пётр Пушкарёв.

Он обращает внимание, что в еврозоне и США идёт сильная инфляция. Из-за этого инвесторы скупают фондовые и сырьевые активы быстрее, что способствует и высвобождению части денежной массы в двух главных мировых валютах. Крупные международные инвестфонды и банки готовы направлять её на развивающиеся рынки, включая страны БРИКС, а значит, и Россию.

— И финансовые потоки в ОФЗ, и индекс Мосбиржи, и рубль растут как отражение ожиданий дальнейшего подъёма мировых бирж. Таким образом, плавная и совсем не быстрая, но всё же вполне заметная тенденция к укреплению рубля имеет все шансы продолжиться в октябре. Причём вне зависимости от того, будет ли нефть в следующем месяце торговаться по котировкам, близким к 80 долларам за баррель, или же она вернётся к уровням под 70. Покупая российские финансовые активы, а ради них сначала рубль, инвесторы покупают именно надежды на доходность именно этих активов, то есть российских "голубых фишек" и ОФЗ, — добавил Пётр Пушкарёв.

Прогноз курса рубля на октябрь

Анна Зайцева считает, что в октябре курс будет колебаться в диапазоне 71,5–74 рубля за доллар и 85–87,5 рубля за евро. Она считает, что у российской валюты ещё есть потенциал для укрепления.

Дмитрий Бабин полагает, что если главные опасения рынков не оправдаются и текущая совокупность ключевых факторов существенно не изменится, то российская валюта в октябре продолжит укрепляться. Доллар, по его мнению, будет колебаться в районе 71,5–73,5 рубля. При этом евро будет торговаться вокруг отметок 84,5–86,5.

— Рублю сейчас сравнительно легко держаться на плаву, но трудно расти дальше: поэтому, несмотря на весь дополнительный приток капитала, доллар, видимо, останется и в октябре, а может быть, и до конца 2021 года всё в том же коридоре — от 71 до 75 рублей. При этом курс евро продолжит колебаться вокруг области 85–88 рублей, лишь незначительно и ненадолго от неё отклоняясь чуть ниже или выше в зависимости от того, вниз или вверх отклоняется от средних значений курс евро к доллару в конкретный день на международных валютных площадках, — пояснил Пётр Пушкарёв.

По его мнению, сбережения сейчас лучше всего держать в рублях. Особенно если они вложены в более доходные ОФЗ, а не размещены на вкладе. По его мнению, иностранная валюта способна принести более высокий доход этой осенью, только если не держать её "под подушкой" или практически под нулевой процент на валютном депозите. Он рекомендует инвестировать доллары в рост фондовых бирж Америки или евро в акции тоже растущих в последние месяцы европейских компаний.

Пётр Пушкарёв считает, что в чистом же виде ставка на валюту с высокой вероятностью окажется проигрышной. Она не даст деньгам должной защиты ни от инфляции, ни от прогнозируемых небольших колебаний валютных курсов.

— Если говорить о том, в каких валютах лучше держать сбережения, то всегда важно учитывать инвестиционный горизонт и риск-профиль инвестора, а также использовать принцип диверсификации. На наш взгляд, если целью является защита сбережений от валютных колебаний, то для этого подошёл бы портфель с равными долями рубля, доллара и евро, — считает Анна Зайцева.

Впрочем, есть на рынке и негативные факторы. Мировая экономика быстро замедляется, а крупнейшие центральные банки мира переходят к сворачиванию стимулирующих программ. Например, ЕЦБ на сентябрьском заседании уже объявил о начале сворачивания пандемических покупок облигаций (PEPP) на 80 млрд евро в месяц. На следующей неделе многие аналитики ждут новостей о сворачивании покупок на 120 млрд долларов от ФРС США.

— На этом фоне фондовые рынки в США, Европе, России находятся на исторических максимумах и крайне перегреты. Соответственно, есть вероятность глубокой коррекции, которая способна спровоцировать бегство из рисковых активов. Особенно развивающихся рынков, к которым относится и Россия. Если развитие событий пойдёт по худшему сценарию, то курс доллара уже в октябре может вырасти до 78 рублей, а евро — до 92–93, — считает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Авторы Нина Важдаева