Памфилова — об избирательной кампании в России: Жаркая, интересная и конкурентная

Несмотря на то что избирательная кампания в России внешне проходит спокойно, агитация идёт очень широко, чувствуется накал борьбы и конкуренции. Как заявила журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, у избирателей будет широкий выбор.

"Стартует широкомасштабная избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы, высших должностных лиц в ряде регионов, по выборам в законодательные собрания субъектов РФ. И ещё много кампаний разных уровней", — сказала она перед стартом голосования.

Также Памфилова отметила, что от партий, участвующих в выборах в Госдуму, поступило рекордное количество агитационных материалов. Кроме того, она напомнила, что некоторые избиратели получат до девяти бюллетеней.

"Такая сложная, интересная, жаркая кампания. Мы посмотрели сегодня, какое количество агитационных материалов поступило от всех 14 партий, которые участвуют в выборах в Госдуму, это рекорд, вдвое больше, чем на кампании по выборам президента. Такой накал", — подчеркнула председатель ЦИК и отметила, что считает кампанию очень конкурентной.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки на выборах в Госдуму уже открылись в ряде дальневосточных регионов.