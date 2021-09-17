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В Петербурге раскрыли убийство Пушкина и Гончаровой

Тела пары обнаружили только спустя десять дней после преступления. Убийца уже дал признательные показания.

16 сентября, 22:45

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге правоохранители раскрыли убийство однофамильцев великого русского поэта Александра Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", на теле Марины Пушкиной (в девичестве Гончаровой) следователи насчитали порядка шестнадцати ножевых ранений, а её муж Павел Пушкин получил около девяти ударов. Оба погибли мгновенно.

Убийство произошло в ночь на 30 августа. Петербуржцы Павел и Марина распивали горячительные напитки у себя в квартире. Застолье было организовано по случаю визита Сергея Голованова, который когда-то был свидетелем на свадьбе пары. Однако в процессе празднования случилась ссора.

"Пушкин взял нож, угрожая Голованову, но Голованову удалось этот нож забрать. Соответственно, нанести Пушкину ряд ударов. На шум этой драки пришла жена Пушкина. Попыталась разнять..." рассказал следователь-криминалист Следственного отдела по Красногвардейскому району ГСК СУ РФ по Санкт-Петербургу Дмитрий Отт.

В Петербурге в подвале нашли тело девушки, пропавшей год назад

В Петербурге в подвале нашли тело девушки, пропавшей год назад

После убийства Голованов смыл с себя кровь в душе, сменил одежду, забрал часть вещей потерпевших и отправился домой. По пути он выбросил окровавленные вещи и орудие убийства.

Уточняется, что тела Пушкиных были найдены спустя десять дней. Соседи по этажу почуяли трупный запах и вызвали полицию. Убитому мужчине было двадцать восемь лет, его жене — немного за сорок. 25-летний безработный Голованов уже дал признательные показания.

А ранее в Питере свидание после знакомства в Сети закончилось кровавой БДСМ-драмой с убийством.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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