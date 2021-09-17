В Петербурге раскрыли убийство Пушкина и Гончаровой

В Санкт-Петербурге правоохранители раскрыли убийство однофамильцев великого русского поэта Александра Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", на теле Марины Пушкиной (в девичестве Гончаровой) следователи насчитали порядка шестнадцати ножевых ранений, а её муж Павел Пушкин получил около девяти ударов. Оба погибли мгновенно.

Убийство произошло в ночь на 30 августа. Петербуржцы Павел и Марина распивали горячительные напитки у себя в квартире. Застолье было организовано по случаю визита Сергея Голованова, который когда-то был свидетелем на свадьбе пары. Однако в процессе празднования случилась ссора.

"Пушкин взял нож, угрожая Голованову, но Голованову удалось этот нож забрать. Соответственно, нанести Пушкину ряд ударов. На шум этой драки пришла жена Пушкина. Попыталась разнять..." — рассказал следователь-криминалист Следственного отдела по Красногвардейскому району ГСК СУ РФ по Санкт-Петербургу Дмитрий Отт.

После убийства Голованов смыл с себя кровь в душе, сменил одежду, забрал часть вещей потерпевших и отправился домой. По пути он выбросил окровавленные вещи и орудие убийства.