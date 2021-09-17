Армения обвинила Азербайджан в расовой дискриминации и подала иск в Международный суд ООН

Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Отметим, что в иске, который был подан официальным Ереваном, сказано, что "Азербайджан на протяжении десятилетий подвергал Армению расовой дискриминации", выражавшейся в том числе в массовых убийствах, пытках и других нарушениях. Согласно утверждениям армянской стороны, "эти нарушения вновь вышли на первый план в ходе конфликта в сентябре 2020 года", когда Баку "вновь совершил грубые нарушения конвенции". "И даже после завершения боевых действий", последовавшего после прекращения огня 10 ноября 2020 года, "Азербайджан продолжил осуществлять убийства, пытки и другие преступления в отношении армянских узников войны, заложников и других заключенных лиц", подчёркивается в иске Армении.

На основании этого Ереван просит признать Баку виновным в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, предотвратить дальнейший ущерб и компенсировать уже нанесённый. Кроме того, в заявлении содержится требование о введении временных обеспечительных мер в отношении Азербайджана, чтобы защитить права Армении и граждан страны от дальнейшего ущемления и избежать усугубления разногласий.

Напомним, что в сентябре прошлого года произошло обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.