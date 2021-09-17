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Умер создатель легендарного компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

Изобретатель скончался в Лондоне 16 сентября после продолжительной болезни.

17 сентября, 00:14
<p>Клайв Синклер. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sinclair.600pix.crop.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Клайв Синклер. Фото © Wikipedia

Британский предприниматель и изобретатель Клайв Синклер, компания которого выпустила компьютер ZX Spectrum, умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает The Guardian.

ZX Spectrum. Фото © Wikipedia

ZX Spectrum. Фото © Wikipedia

Синклер скончался в Лондоне 16 сентября после продолжительной болезни.

"Он был поразительным человеком. Конечно, он был очень умён и всегда всем интересовался", рассказала его дочь Белинда.

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Клайв Синклер родился 30 сентября 1940 года неподалёку от города Ричмонд. В 17 лет он бросил школу, затем около четырёх лет работал журналистом, чтобы накопить на создание собственной компании Sinclair Radionics. В начале 1970-х Синклер изобрёл карманный калькулятор. Затем запустил производство портативных телевизоров, электронных часов и другой техники. Однако в первую очередь изобретатель известен как создатель компьютеров. Его компания в 1980-х выпустила сначала компьютеры ZX80 и ZX81, а потом — ZX Spectrum. Последний в 80-х стал одним из самых популярных в Европе.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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