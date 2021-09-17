Умер создатель легендарного компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

"Он был поразительным человеком. Конечно, он был очень умён и всегда всем интересовался", — рассказала его дочь Белинда.

Клайв Синклер родился 30 сентября 1940 года неподалёку от города Ричмонд. В 17 лет он бросил школу, затем около четырёх лет работал журналистом, чтобы накопить на создание собственной компании Sinclair Radionics. В начале 1970-х Синклер изобрёл карманный калькулятор. Затем запустил производство портативных телевизоров, электронных часов и другой техники. Однако в первую очередь изобретатель известен как создатель компьютеров. Его компания в 1980-х выпустила сначала компьютеры ZX80 и ZX81, а потом — ZX Spectrum. Последний в 80-х стал одним из самых популярных в Европе.