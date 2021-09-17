NYT: Франция отказалась праздновать с США юбилей морской битвы после решения по подлодкам
Высокопоставленный представитель ВМС республики досрочно возвращается в Париж из Вашингтона.
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Франция отменила совместные с Соединёнными Штатами торжественные мероприятия по случаю 240-летней годовщины Чесапикского сражения (Война за независимость США) в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии. Об этом пишет New York Times.
Как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, прибывший в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж.
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"Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки", - говорится в публикации.
Напомним, минувшей ночью Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.
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