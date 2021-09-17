Франция отменила совместные с Соединёнными Штатами торжественные мероприятия по случаю 240-летней годовщины Чесапикского сражения (Война за независимость США) в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии. Об этом пишет New York Times.

Как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, прибывший в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж.