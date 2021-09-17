"Всё равно поедут": В РСТ рассказали, как новые правила въезда для россиян повлияют на турпоток в Турцию
Эксперты уверяют, что альтернатив турецким курортам в это время года с таким уровнем сервиса и цен практически нет.
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Член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов прокомментировал информацию о том, что в Турции признают лишь один российский сертификат о вакцинации от ковида. Речь идёт о документе, которые выдаётся после прививания препаратом "Спутник V". По словам Мохова, любая страна имеет право применять те или иные меры.
"Видимо, у них были какие-то основания", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".
При этом, как утверждает член правления РСТ, число туристов из РФ, желающих отдохнуть в Турции, не уменьшится и после введения новых правил въезда в страну. Он отметил, что это связано с нехваткой альтернативных мест для отдыха.
"На нашем турпотоке в Турцию ничто не отразится. Практически ничто не может его ограничить, кроме запрета полётов или каких-то пограничных ограничений. Если есть какая-то малейшая возможность — с тестами, без тестов — всё равно поедут. Потому что альтернатив в это время года с этим уровнем сервиса и цен практически нет", — резюмировал Мохов.
Напомним, ранее сообщалось, что российским туристам для въезда в Турцию с 14 сентября необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, результат анализа на антиген или сертификат о вакцинации от ковида одним из признанных ВОЗ либо одобренных в стране для экстренного применения препаратов. Уточнялось, что из российских вакцин в этот список входит только "Спутник V", сертификаты других отечественных препаратов ("Ковивак", "Эпиваккорона" и "Спутник Лайт") власти страны не принимают.
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