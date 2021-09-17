В Центробанке оценили вероятность мирового финансового кризиса в ближайшие годы

Центробанк РФ оценивает вероятность наступления глобального финансового кризиса как "очень низкую". Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Сценарий подобного развития событий в 2023 году в числе альтернативных ЦБ описал в проекте "Основных направлений денежно-кредитной политики".

"В сценарии указан 2023 год, но он абсолютно условный и нужен, чтобы показать на трёхлетнем прогнозном периоде, какие могут быть последствия, если этот сценарий реализуется. Подчеркну, его вероятность мы оцениваем, как очень низкую... Это ни в коем случае нельзя рассматривать, как какое-то предсказание кризиса", — сказала Набиуллина в интервью РБК.

По словам главы ЦБ, разразившийся в минувшем году кризис, связанный с пандемией ковида, стоит особняком и не связан с экономическим циклом. Председатель Центробанка добавила, что во многих странах накопились долги, что вызывает опасения экономических "пузырей".

"Мы видим, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики такие негативные последствия есть. И поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис, и какой будет реакция Центрального банка на него", — заметила Набиуллина.

Отметим, что ЦБ описал в проекте кризисный сценарий, при этом не раскрывая, на каких рынках могут возникнуть "пузыри". Согласно документу, 2023 год может начаться с массовых продаж рисковых активов на финансовом рынке и обострения долговых проблем в странах с формирующимся рынком, особенно в тех, которые накопили серьёзные долги в зарубежной валюте. Сценарий предполагает, что в 2023 году средняя цена на нефть упадёт до 40 долларов за баррель, ВВП России по итогам года уменьшится на 1,4–2,4%, а ЦБ придётся поднять ключевую ставку до 8,3–9,3%, чтобы притушить эффекты глобальной инфляции и ослабления рубля.

Также Набиуллина обратила внимание на то, что регулятор изменил подходы к сценариям, которые описываются в основных направлениях денежно-кредитной политики.

"Раньше были сценарии хороший, плохой и средний, причем обычно плохой сценарий — это низкая цена на нефть, а хороший — высокая. Хотя долгосрочно не факт, что высокая цена — это самый оптимальный сценарий. Безусловно, мы не можем предугадать, как будет развиваться ситуация. Подвидов сценариев может быть много в зависимости от разных факторов. Но наши модели, как нам кажется, позволяют показать, как будет вести себя денежно-кредитная политика, если разные типы рисков реализуются, и дать некоторую предсказуемость участникам рынка", — резюмировала глава ЦБ.