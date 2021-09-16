Дно близко: Российские клубы продолжают позориться в Европе, но удивляться нечему В трёх матчах наши команды сумели взять всего лишь одно очко, и радоваться здесь совсем нечему. 16 сентября, 20:35 Фото © ФК "Спартак"

Фанаты футбола ликуют — вернулись Лига чемпионов и Лига Европы. Пока весь мир наслаждается классными матчами и шикарными голами, российские болельщики, и это уже становится традицией, поводов для радости не имеют. Ведь дела у наших клубов обстоят совсем не здорово, скажем мягко.

Единственные, кто не проиграл

Светлое пятно во всём этом — "Локомотив". Команда Марко Николича сумела не проиграть — уже хорошо. Хотя, будем честны, что хорошего? Если мы уже начинаем радоваться ничьим, пусть и с сильным "Марселем", то не повод ли это задуматься? Главное, что железнодорожники смогли добыть хотя бы одно очко и пополнить нашу корзину в таблице коэффициентов УЕФА. Хоть и не очень сильно.

Однако не сильно-то радует игра. По большому счёту "Марсель" переиграл "Локомотив" и имел гораздо больше опасных моментов. Хотя команда Хорхе Сампаули не особо-то и впечатлила, но тем не менее даже при таком раскладе смотрелась гораздо лучше. Впрочем, одно очко на старте — уже неплохо для команды Марко Николича.

Было не стыдно

Приятное впечатление оставил "Зенит". Жалко, что за это не дают очков, но петербуржцы действительно неплохо смотрелись в матче с "Челси". На секунду, противостоял "Зениту" действующий победитель Лиги чемпионов, который не намерен кому-то отдавать этот трофей.

А забил команде Сергея Семака злой гений нашего футбола — Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард, видимо, что-то особенное испытывает к нашей стране, ибо нашей сборной и клубам он забивать очень даже любит. Вот и на сей раз воспользовался отличной для этого возможностью.

Впрочем, шансы были и у "Зенита": забей в конце матча Артём Дзюба, и никто бы не вспомнил про то, что давненько у него не было голов. Однако ни он, ни Азмун, ни кто-либо ещё обрадовать российских болельщиков не сумел. К слову, петербуржцы давненько не выигрывали в еврокубках. Возможно, в матче с "Мальмё" удастся это исправить.

Позор не смыли

— Ожидания? Должны смыть позор одиннадцатого года, — говорил владелец "Спартака" Леонид Федун перед матчем с "Легией".

Каков же был гнев поклонников красно-белых после вчерашнего матча против клуба из Варшавы, который закончился поражением "Спартака". Смыть позор не то что не получилось, скорее наоборот — москвичи открыли новую и отнюдь не яркую страницу своей истории. И здесь даже про игру говорить-то ничего не хочется, ибо слишком грустно и тоскливо от этого.

Не только от факта проигранного матча, а ещё и от того, что весь состав "Легии" стоит 25 миллионов евро. Столько же, сколько несколько игроков "Спартака". И это мы не говорим про зарплаты и прочие расходы красно-белых. Досадно ещё и из-за общего уровня нашего футбола. Согласитесь, вы немного-то знаете про польские клубы, а они, к слову, обыгрывают российские уже во второй раз за этот сезон. Хотя чемпионат в Польше более чем скромный.

На уровне Андорры и Фарерских островов

Так или иначе, а нам приходится от раза к разу возвращаться к таблице коэффициентов УЕФА. Именно пресловутый список диктует моду в европейском клубном футболе и определяет, сколько команд будет делегировать страна в ближайшем будущем в главные турниры Старого Света. Дела у нас там, как в этом сезоне, так и вообще, мягко скажем, неутешительные.

В общем зачёте мы десятые. Вроде бы неплохая позиция, вполне себе рабочая. Тем более что позволяет иметь одну команду в групповом этапе Лиги чемпионов железно. Однако ещё недавно мы были шестые. И наше падение, кажется, не останавливается. Подбирается к России Украина, у которой также три команды во всех турнирах.

А выше нас уже, к примеру, Австрия или Шотландия. Клубы из этих стран раньше мы обыгрывали более чем уверенно, да и вообще не воспринимали как опасных соперников. Несмотря на наличие условных "Селтика" или "Рейнджерса". Теперь именно австрийские и шотландские клубы смотрят сверху вниз на наши.

Куда более печально выглядит статистика именно по этому сезону. Там нашу страну можно найти лишь в пятом десятке списка. "Кто соседи?" — спросит читатель. Отвечаем: Андорра, Исландия, Фарерские острова, Уэльс и Румыния. Много ли вы знаете клубов из Исландии или Фарерских островов? Или, может быть, фанатеете от представителей Уэльса или Андорры в еврокубках? Вряд ли, ибо команды из этих государств, за исключением Румынии, уже дружно покинули список действующих участников еврокубков этого сезона.

Понятно, что если наши клубы и дальше будут набирать очки со столь же завидной "регулярностью", то скоро это будет наше привычное место. А о попадании в плей-офф условной Лиги Европы или даже Лиги конференций останется только мечтать.

Ответ на традиционный вопрос "Что делать?" один — брать и побеждать. Российским клубам кровь из носу нужны очки. Перспектива оказаться на задворках футбольной Европы более чем реальна. И спасёт здесь не достойная игра или красивые моменты. Выправить ситуацию могут лишь победы. Искренне верим, что у наших команд они всё-таки пойдут.

Авторы Шамиль Гаджиев