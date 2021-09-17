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Регион
Опубликовано 17 сентября 2021, 08:29

Стал известен девиз зимней Олимпиады 2022 года в Пекине

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Олимпиада в Пекине продлится с 4 по 20 февраля 2022 года, спортсмены разыграют 109 комплектов наград.

Организаторы Олимпийских игр 2022 года в Пекине представили девиз соревнований. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Девизом Олимпиады стала фраза "Вместе ради общего будущего".

"Девиз Олимпиады отражает стремление людей бороться с трудностями. Олимпийский дух — это единство, мир, прогресс и терпимость во имя лучшего будущего", — говорится в пресс-релизе.

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Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

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Роман Фейгин
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