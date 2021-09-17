Стал известен девиз зимней Олимпиады 2022 года в Пекине
Зимние Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.
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Организаторы Олимпийских игр 2022 года в Пекине представили девиз соревнований. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.
Девизом Олимпиады стала фраза "Вместе ради общего будущего".
"Девиз Олимпиады отражает стремление людей бороться с трудностями. Олимпийский дух — это единство, мир, прогресс и терпимость во имя лучшего будущего", — говорится в пресс-релизе.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.
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