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Стал известен девиз зимней Олимпиады 2022 года в Пекине

Зимние Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

17 сентября, 08:29
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Организаторы Олимпийских игр 2022 года в Пекине представили девиз соревнований. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Девизом Олимпиады стала фраза "Вместе ради общего будущего".

"Девиз Олимпиады отражает стремление людей бороться с трудностями. Олимпийский дух — это единство, мир, прогресс и терпимость во имя лучшего будущего", — говорится в пресс-релизе.

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Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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