В шести регионах России явка на выборы превысила 30%

Явка на думские выборы в шести регионах России превысила 30%. Об этом рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

"Явка очень высокая. Уже в шести субъектах она ушла за 30% от записавшихся на голосование. Но всё ещё впереди", — сказал Булаев в эфире телеканала "Россия 24", при этом не уточнив, в каких именно субъектах это произошло.

Он также назвал большой активность на проходящих выборах и заметил, что к вечеру явка может составить 75–80%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.