Собянин открыл центральную часть нового парка на Павелецкой площади после благоустройства

Программа мэра «Мой район» ставит одной из основных задач создание новых общественных пространств и точек притяжения.



На Павелецкой площади завершился первый этап масштабной реконструкции и благоустройства. Для жителей открыли часть парка с фонтаном и остановкой для наземного городского пассажирского транспорта. Итоги работ проинспектировал мэр столицы Сергей Собянин.











Концепция включает строительство пятиэтажного подземного многофункционального комплекса площадью 73 тысячи квадратных метров и создание нового ландшафтного парка площадью три гектара, куда гармонично впишутся вентиляционные шахты и инженерные коммуникации подземного центра. Три из пяти уровней многофункционального комплекса займёт торгово-развлекательный центр, визитной карточкой которого станут изящные стеклянные крыши-навесы овальной формы с загнутыми вверх козырьками. На четвёртом и пятом будет располагаться паркинг на 277 машин, включая 28 мест для инвалидов. В здании установят десять эскалаторов и 15 лифтов.

Ожидается, что 30 процентов площади торгового центра займут магазины одежды и обуви, около 15 процентов — рестораны и фуд-корт, 11 процентов — парфюмерия и косметика. Кроме того, посетители торгово-развлекательного центра смогут воспользоваться сопутствующими услугами — мелким ремонтом, чисткой одежды и другими. На данный момент подписаны договоры об аренде более 85 процентов площадей. Над одним из входов в торговый комплекс сделают зелёную зону для отдыха с деревянными настилами и променадом по периметру, а на крыше разобьют ландшафтный парк.

"Создали новый концепт этой площади, торгово-развлекательного центра, который вписывается теперь в транспортно-пересадочный узел. За эти годы сделали реконструкцию трамвайных путей, изменили схему движения на площади, ну и самое главное — здесь создаётся первоклассное общественное пространство, которое будет работать на все микрорайоны и станет гордостью нашего города", — прокомментировал Сергей Собянин.

Он также предложил в зимнее время залить на площади каток и поставить новогоднюю ёлку.