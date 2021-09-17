Член СПЧ объяснил рост явки на думские выборы

Общественники зафиксировали рост явки в первый же день голосования на думских выборах в России. Об этом сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.

"Это объяснимо: сегодня последний рабочий день, люди стремятся завершить дела и уйти на выходные — на дачи, за грибами, просто отдохнуть", — сказал он журналистам.

По словам эксперта, в регионах многие работодатели сегодня отпустили сотрудников пораньше, поэтому в НОМ готовятся к всплеску явки. Как указал Брод, на данный момент на Чукотке уже более 20% избирателей совершили волеизъявление. При этом на Дальнем Востоке, где голосование на сегодня скоро завершится, всё проходит в штатном режиме, информации о каких-либо значительных нарушениях нет, добавил он.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.