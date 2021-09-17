Число фейков о выборах перевалило за пять тысяч, заявили в ОП

На данный момент в Сети было зафиксировано более пяти тысяч фейковой информации о выборах. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в ходе открытия Ситуационного центра ОП РФ.

"За последние два дня добавились тысячи фейков о выборах. Теперь их число перевалило за пять тысяч", — сказал он.

Малькевич добавил, что члены ОП совместно с киберволонтёрами будут разбирать инциденты и разоблачать их авторов. По его словам, 18 сентября на брифинге будет уделено особое внимание вопросам противодействия распространению вбросов.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

