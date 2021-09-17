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Число фейков о выборах перевалило за пять тысяч, заявили в ОП

Там также отметили, что все авторы будут разоблачены. 18 сентября на брифинге будет уделено особое внимание вопросам противодействия распространению вбросов.

17 сентября, 06:31
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На данный момент в Сети было зафиксировано более пяти тысяч фейковой информации о выборах. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в ходе открытия Ситуационного центра ОП РФ.

"За последние два дня добавились тысячи фейков о выборах. Теперь их число перевалило за пять тысяч", сказал он.

Информатаки перед выборами направлены на Путина и "Единую Россию", заявили аналитики

Информатаки перед выборами направлены на Путина и "Единую Россию", заявили аналитики

Малькевич добавил, что члены ОП совместно с киберволонтёрами будут разбирать инциденты и разоблачать их авторов. По его словам, 18 сентября на брифинге будет уделено особое внимание вопросам противодействия распространению вбросов.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.


За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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