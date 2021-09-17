Более пяти тысяч москвичей приняли участие в электронном голосовании за 20 минут

В Москве более пяти тысяч человек приняли участие в выборах за 20 минут после их начала. Об этом сообщается на портале дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Согласно данным, через полчаса после начала выборов это число превысило десять тысяч человек, а за час свои голоса дистанционно отдало более 13 тысяч москвичей.

В свою очередь в Мосгоризбиркоме сообщили, что портал mos.ru и система дистанционного электронного голосования работают штатно.

"Портал mos.ru и программное обеспечение дистанционного электронного голосования действуют в штатном режиме", — говорится в телеграм-канале Мосгоризбиркома.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что у пользователей не открывается страница электронного голосования. В комиссии отметили, что, если у избирателя возникли технические трудности с доступом к системе ДЭГ, он может обратиться в службу технической поддержки +7 495 539-56-56 или на e-mail: support-vybory@mos.ru.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.