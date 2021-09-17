Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Платина"

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Платина", который является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что финансовая организация проводила в значительных объёмах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Сейчас в банк назначена временная администрация регулятора, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.