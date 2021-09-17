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Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Платина"

Финансовая организация проводила в значительных объёмах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

17 сентября, 05:59
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Платина", который является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что финансовая организация проводила в значительных объёмах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Сейчас в банк назначена временная администрация регулятора, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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