Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Платина"
Финансовая организация проводила в значительных объёмах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Платина", который является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что финансовая организация проводила в значительных объёмах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Сейчас в банк назначена временная администрация регулятора, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
Ранее Лайф рассказывал, что Набиуллина анонсировала возврат ставок по вкладам в реально положительную зону. По мнению главы ЦБ, рост процентов на привлечение средств не вызовет трудностей у банков, которые ранее выдавали длинные кредиты по низким ставкам.
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