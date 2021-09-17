Набиуллина анонсировала возврат ставок по вкладам в реально положительную зону

Ставки по банковским вкладам уже возвращаются к значениям выше уровня инфляции. Если сейчас положить средства на годовой депозит, то ставка окажется в реально положительной зоне, рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Это произойдёт. Они могут уже и сейчас быть в положительной зоне. Если вы, например, сейчас положите средства на годовой депозит по той ставке, которую банки сейчас предлагают, инфляция вернётся в течение года к целевому уровню в соответствии с нашим прогнозом", — приводит слова Набиуллиной РБК.

По мнению главы ЦБ, рост процентов на привлечение средств не вызовет трудностей у банков, которые ранее выдавали длинные кредиты по низким ставкам

Также Набиуллина отметила, что на рынке замедляется тренд на переток средств со вкладов в другие инструменты. В июне он ещё наблюдался, в июле произошла стабилизация, в августе был небольшой приток. Последняя оперативная статистика показывает "вроде бы продолжение этого небольшого притока вкладов на срочные счета", подчеркнула глава ЦБ.