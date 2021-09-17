В Дальневосточном федеральном округе в этом году на выборах впервые в качестве наблюдателей будут работать популярные блогеры. Они будут следить за процессом голосования, фиксировать нарушения и выкладывать информацию в социальных сетях. По мнению директора агентства "Теория Дарвина" Владимира Кутилова, эта инициатива позволит сделать выборы более открытыми.

"Интернет и активное использование цифровых технологий позволяют выстраивать диалог с более молодой аудиторией, показать понятность и прозрачность всей избирательной системы, обновить подходы к коммуникациям избирательных комиссий", — приводит слова эксперта издание "Взгляд".

Кутилов добавил, что в прошлом году на выборах главы Татарстана участвовало более 100 топовых блогеров, они вели трансляции и рассказывали о ходе голосования.

"Это важнейшая практика, которая показала, что избирательная система не такая архаичная и закрытая, как кажется непосвящённому избирателю. Мы считаем, что привлечение лидеров мнений — это простой, но очень действенный способ обеспечить легитимность голосования", — подчеркнул директор агентства "Теория Дарвина".

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.