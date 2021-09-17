Российские водители смогут возвращать деньги за проезд по платной трассе
Речь идёт о случаях, когда услуга предоставляется автомобилисту в неполном объёме или в некачественном виде.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Российским водителям разрешат проезжать бесплатно по платным дорогам или возвращаться деньги за поездку, если услуга была оказана не в полном объёме. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на новые изменённые правила проезда по платным трассам Минтранса.
Отмечается, что водитель имеет право требовать "безвозмездного оказания услуги", "соразмерного уменьшения стоимости услуг" или "возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков указанных услуг", если он обнаружил недостаток полученного сервиса, или был он оказан в неполном объёме. Речь идёт о ситуация, когда автомобилист не может двигаться с максимально разрешённой скоростью из-за того, что, например, часть дороги завалена снегом или пришла в ненадлежащие состояние. Таким мнением поделился руководитель направления юридической фирмы a.t.Legal Вадим Резниченко.
Кроме того, по словам основателя и управляющего партнёра юридической группы "Шипович и партнёры" Денис Шипович, если оператор дороги во время не устранил недостатки трассы, вызывающие заторы, это тоже может считаться "некачественной услугой".
Ранее автоэксперт рассказал, как можно быстро сдать экзамен на водительские права. Если говорить о практической части испытаний, то есть два способа повысить свои шансы — внимательно изучить экзаменационную трассу и улучшить общие навыки вождения.
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