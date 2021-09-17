Газовый баллон с проводами помешал обыску у подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
По данным источника Лайфа, биллинг телефона мужчины фиксируется в 8 км от места жительства — в селе Верхние Марки.
Подозреваемый Виктор М. Фото © LIFE
Источник Лайфа сообщил, что установлена личность преступника, напавшего накануне на отдел полиции в Воронежской области и убившего семью в селе по соседству. Как и сообщалось ранее, это 54-летний Виктор М.
По информации источника, на мужчине, зарегистрированном в селе Волчанском, числится два ружья — нарезное и гладкоствольное. Правоохранители приступили к обыску места его жительства, но, осмотрев две комнаты из пяти, не пошли дальше в связи с минированием. Отмечается, что в квартире находится газовый баллон с подведёнными проводами и детонаторы. Биллинг телефона мужчины фиксируется в 8 км от места жительства — в селе Верхние Марки.
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Также, по данным источника Лайфа, одежду и страйкбольную гранату подозреваемый приобрёл в 2020 году в Красноярске.
Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло 16 сентября в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищут. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. В СКР подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".
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