Газовый баллон с проводами помешал обыску у подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем

Источник Лайфа сообщил, что установлена личность преступника, напавшего накануне на отдел полиции в Воронежской области и убившего семью в селе по соседству. Как и сообщалось ранее, это 54-летний Виктор М.

По информации источника, на мужчине, зарегистрированном в селе Волчанском, числится два ружья — нарезное и гладкоствольное. Правоохранители приступили к обыску места его жительства, но, осмотрев две комнаты из пяти, не пошли дальше в связи с минированием. Отмечается, что в квартире находится газовый баллон с подведёнными проводами и детонаторы. Биллинг телефона мужчины фиксируется в 8 км от места жительства — в селе Верхние Марки.