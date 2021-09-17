Рэпер Егор Крид объявил об удалении своего YouTube-канала с 5,9 млн подписчиков. Видео © Instagram / egorkreed

Певец Егор Крид сообщил, что удаляет свой YouTube-канал с почти шестью миллионами подписчиков. Артист подчеркнул, что провёл вместе с поклонниками десять замечательных лет, поблагодарил их за внимание и отметил, что теперь должен попрощаться.

"Большое спасибо за ваши просмотры, за вашу активность, за вашу поддержку. Ведь вы были со мной с самого старта", — сказал Крид на видео в "Инстаграме".

Певец объяснил удаление канала тем, что просмотры его блога сильно упали: алгоритмы "не пощадили". В настоящее время у Крида в "Ютубе" 5,94 миллиона подписчиков, и на момент публикации данной новости канал ещё доступен.

Также рэпер рассказал о споре со стримером Славой Бустером — набрать за месяц один миллион подписчиков на новом канале. Сейчас там 95,5 тысячи.