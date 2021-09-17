В США рассказали, какое российское оружие может обрушить шквал огня на американские танки

Новейшая российская тяжёлая огнемётная система ТОС-2 "Тосочка" способна уничтожать американские танки шквалом огня. Об этом в своей статье для журнала The National Interest пишет журналист Себастьен Роблин, уточняя, что сейчас Россия проводит опытную эксплуатацию данного оружия.

Роблин обратил внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колёсное шасси, что придаёт системе схожесть с легендарной "Катюшей", активно использовавшейся в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, по словам автора публикации, на новейшем огнемёте установлен современный механизм наводки и управления огнём, который ещё больше повышает его боевой потенциал. Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием.

"Броня у "Тосочки" слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня", — подчеркнул Роблин.