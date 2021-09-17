Суд в Британии на 90 лет засекретил завещание принца Филиппа
Всё это время документ будет находиться в сейфе председателя подразделения Высокого суда Лондона по семейным делам.
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Высокий суд Лондона отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа, чтобы защитить "достоинство и репутацию" его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на решение председателя подразделения суда по семейным делам Эндрю Мафарлейна.
Отмечается, что по итогам закрытого заседания Мафарлейн решил не нарушать многолетнюю традицию и разрешил не вскрывать завещание члена королевской семьи. Документ может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет.
"Необходимо усилить защиту, предоставляемую действительно личным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц, чтобы сохранить достоинство Суверена (королевы Елизаветы II — Прим. Лайфа) и близких членов её семьи", — объяснил судья.
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Уточняется, что Мафарлейн лично не знаком с содержанием завещания принца Филиппа, ему известна только дата его исполнения — через 90 лет. Кроме того, в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона хранится ещё 30 закрытых конвертов с последней волей умерших в разные годы членов королевской фамилии. Традицию нарушили всего один раз — после смерти принцессы Дианы Уэльской в 1997 году.
Напомним, принц Филипп умер на 100-м году жизни 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Похоронили мужа Елизаветы Второй в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля.
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