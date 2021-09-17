Суд в Британии на 90 лет засекретил завещание принца Филиппа

Высокий суд Лондона отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа, чтобы защитить "достоинство и репутацию" его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на решение председателя подразделения суда по семейным делам Эндрю Мафарлейна.

Отмечается, что по итогам закрытого заседания Мафарлейн решил не нарушать многолетнюю традицию и разрешил не вскрывать завещание члена королевской семьи. Документ может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет.

"Необходимо усилить защиту, предоставляемую действительно личным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц, чтобы сохранить достоинство Суверена (королевы Елизаветы II — Прим. Лайфа) и близких членов её семьи", — объяснил судья.