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Британский врач назвала трёх "убийц" холестерина

Медик отметила, что употребление таких продуктов призвано дополнить лекарственные методы борьбы с холестерином.

17 сентября, 02:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Британский врач Дебора Ли перечислила три продукта, быстро снижающие уровень холестерина в крови и, соответственно, уменьшающие риск болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет издание Express.

По словам медика, на уровень холестерина влияют особенности питания, однако в некоторых случаях причиной могут быть заболевания почек, гипотиреоз, ожирение, нервная анорексия, курение или употребление большого количества алкоголя, а также избыток соли в рационе. К продуктам повышающим уровень холестерина относятся: жирное мясо, колбасы, выпечка, сыры и десерты. При этом Ли призывает не полностью отказываться от них, а лишь ограничить их употребление.

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Медик рекомендует заменять насыщенные жиры ненасыщенными. Для этого следует добавить в рацион орехи, оливковое и кунжутное масла, красную рыбу, бобовые, а также мясо птицы. Второе средство борьбы с холестерином — клетчатка.

"Выбирайте нерафинированные цельнозерновые продукты с повышенным содержанием клетчатки, такие как черный хлеб и хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия", — посоветовала Ли.

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Третьим "убийцей" холестерина являются продукты, обогащённые станолами и стеринами — молоко, йогурты и спреды. Например, приём от 1,2 до 2,4 грамма в день поможет снизить уровень органического соединения на десять процентов. В заключении доктор подчеркнула, что употребление таких продуктов призвано дополнить лекарственные методы борьбы с холестерином.

Ранее врач Катарина Сванберг указала на признак высокого холестерина, заметный на лице.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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